Rischio idrogeologico in Sicilia, Legambiente chiede un cambio di strategia nella gestione del territorio

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La presenza in Sicilia della Commissione parlamentare di inchiesta sui rischi del territorio riporta l’attenzione sulle criticità legate al dissesto idrogeologico. Sul tema interviene Legambiente Sicilia, che sollecita un cambiamento nelle strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi.

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Secondo quanto evidenziato dall’associazione, il 98% dei Comuni siciliani è esposto ad almeno una forma di rischio, tra frane, fenomeni alluvionali ed erosione costiera. Le problematiche interessano diverse aree dell’Isola, con caratteristiche differenti a seconda dei territori.

Legambiente critica in particolare l’approccio seguito negli ultimi decenni, basato prevalentemente sulla realizzazione di opere di difesa, sostenendo che gli investimenti effettuati non abbiano prodotto un miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza: «Negli scorsi decenni, la regola è stata quella di intervenire per mitigare il rischio esclusivamente attraverso la realizzazione di opere di difesa. Sono state spese cifre enormi, ma non si può certo dire che oggi il territorio siciliano sia più sicuro di prima. Anzi, la percezione è esattamente opposta».

L’associazione richiama inoltre i risultati di alcuni studi condotti sull’erosione costiera, individuando tra le criticità la modifica dei corsi d’acqua, la costruzione di opere di sbarramento e l’espansione urbanistica lungo le coste.

Secondo i dati riportati da Legambiente, negli ultimi quindici anni il consumo di suolo nei Comuni costieri è aumentato del 6%, mentre il consumo di suolo costiero sul totale regionale raggiunge il 56,4%, valore che l’associazione indica come il più elevato in Italia.

Particolare attenzione viene riservata anche alle conseguenze delle opere marittime realizzate per contrastare l’erosione, che, secondo Legambiente, in diversi casi avrebbero contribuito ad alterare gli equilibri naturali delle coste.

A rendere più complesso il quadro, sottolinea l’associazione, sono gli effetti del cambiamento climatico, che espongono il territorio mediterraneo a fenomeni meteorologici estremi.

Da qui la richiesta di rivedere le modalità di intervento, prendendo in considerazione anche le esperienze adottate in altri Paesi europei: «E allora, se vogliamo davvero mettere in campo una strategia efficace di mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici, dobbiamo ribaltare l’approccio seguito finora e guardare anche alle esperienze di alcuni Paesi del Nord Europa, a cominciare dall’Olanda. Dobbiamo comprendere che è l’uomo a doversi adattare ai processi naturali, piuttosto che continuare a illudersi di poterli controllare».

Legambiente cita in particolare il programma olandese “Room for the River”, che prevede interventi finalizzati a restituire spazio ai corsi d’acqua per ridurre il rischio di alluvioni: «Dobbiamo cominciare a sottrarre, piuttosto che continuare ad aggiungere opere di difesa che, in molti casi, si sono rivelate più dannose che utili. Anche perché hanno alimentato un’illusione di sicurezza, contribuendo a rinviare una seria presa di coscienza collettiva».

L’associazione propone quindi di privilegiare, dove possibile, interventi che rispettino le dinamiche naturali di fiumi, torrenti e coste, riducendo l’esposizione delle aree abitate ai fenomeni di dissesto.

Nella parte conclusiva della dichiarazione, Legambiente torna a sottolineare la necessità di una programmazione di lungo periodo e di una maggiore attenzione alla prevenzione, per evitare che gli interventi vengano decisi soltanto dopo il verificarsi di eventi particolarmente gravi.

L’appello è rivolto alle istituzioni affinché le politiche di gestione del territorio tengano maggiormente conto dei rischi esistenti e degli scenari legati al cambiamento climatico.