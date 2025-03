Rischio aumento delle tariffe idriche: l’appello del Comitato Senz’Acqua Enna ai Sindaci

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senz’Acqua Enna.

Abbiamo appreso che l’Arera, in data 10 settembre 2024, aveva già avviato la procedura di invito all’Ati per la formulazione delle nuove tariffe, altrimenti saranno approvate quelle proposte dal gestore privato.

La cosa ci mette in grande allarme, poiché se nell’assemblea che si terrà il 22 marzo i Sindaci non dovessero elaborare un piano diverso, vi sarà un incremento del 7% circa.

In tutti questi mesi, nonostante il preavviso di Arera nessuno si è mosso.

In sostanza, se i Sindaci non presenteranno una proposta alternativa entro la fine del mese, sarà presa per buona la proposta del gestore, che reca certamente aumenti consistenti.

Chi dovesse parlare di assorbire tale incremento, salvando gli investimenti con presunti contributi regionali all’ambito ennese non fa che arrampicarsi sugli specchi, poiché le eventuali risorse della Regione al momento non sembrano essere previste nel bilancio attuale e dovrebbero essere fissate in altre annualità ma, nel frattempo, i cittadini pagherebbero ancora di più.

Rivolgiamo, pertanto, un fermo invito a tutti i Sindaci del territorio a fare il proprio dovere in sede di assemblea, elaborando una proposta alternativa.

In un momento in cui aumenta praticamente tutto e con le tariffe più alte d’Italia, sembrerebbe davvero un paradosso insostenibile incrementare ancora le bollette e questa volta davvero i cittadini, che devono vigilare sull’operato dei propri rispettivi Sindaci, potrebbero perdere la pazienza!