Riqualificazione urbana ed efficienza energetica, finanziati sei Comuni dell’Ennese

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Quasi 12 milioni di euro dalla Regione per finanziare nove progetti per l’efficientamento energetico e la riqualificazione urbana dei Comuni siciliani e, in particolare, di quelli ricadenti nei territori interessati da coltivazioni di idrocarburi. L’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha pubblicato ieri la graduatoria definitiva delle istanze che sono risultate ammissibili e finanziabili. Sono nove delle dodici presentate in risposta all’avviso pubblico e, nello specifico, si tratta di sei progetti che interessano Comuni della provincia di Enna, poi, uno nel Nisseno, uno nel Messinese e uno nel Trapanese. Per gli ultimi tre, infatti, manca attualmente la copertura finanziaria.

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«Con questa misura – sottolinea l’assessore Francesco Colianni – la Regione mette a disposizione dei Comuni dell’Isola uno strumento concreto per di rendere i territori più efficienti e sostenibili. Abbiamo previsto anche una modalità di erogazione particolarmente favorevole, che consente di anticipare fino al 90 per cento dell’investimento, così da ridurre il peso finanziario a carico degli enti locali e facilitare l’avvio delle opere. L’obiettivo è tradurre le risorse disponibili in interventi che producano benefici tangibili per le comunità. Continueremo, inoltre, a lavorare per recuperare ulteriori risorse derivanti da economie, con l’obiettivo di finanziare, attraverso eventuali scorrimenti, anche i progetti attualmente privi di copertura».

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Pubblicate anche le graduatorie provvisorie di altri due avvisi dello stesso assessorato, entrambi a valere su risorse del programma Fesr 2021-2027.

La prima riguarda progetti di enti, territoriali e non, finalizzati all’eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia negli edifici e nelle strutture pubbliche. Sono risultate ammissibili e finanziabili 18 delle istanze presentate in risposta al relativo avviso pubblico. Sono quattro quelle immediatamente finanziabili con le risorse al momento disponibili, pari a quasi 11 milioni di euro.

La seconda graduatoria, invece, riguarda le sovvenzioni per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica. Quindici i progetti presentati dai Comuni della Sicilia che sono ammissibili e finanziabili. Le somme disponibili ammontano a più di 28 milioni di euro e solo uno resta attualmente escluso, per mancanza di copertura. Due le istanze non ammissibili per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dal bando.

Per quanto riguarda la provincia di Enna, i sei Comuni inseriti nella graduatoria sono Troina, Cerami, Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Agira. Gli interventi riguardano l’efficientamento dell’illuminazione pubblica a Troina, la rigenerazione e riqualificazione di corso Roma a Cerami, il risparmio energetico e la messa in sicurezza della scuola Rodari a Regalbuto, lavori di manutenzione e ristrutturazione di via Roma a Gagliano Castelferrato, la riqualificazione di piazza Elio Romano e piazza Matteotti a Nissoria e la riqualificazione della villa comunale di piazza Europa e delle aree adiacenti ad Agira.