Riparte “Scuola Attiva”: attività motoria, sport e corretti stili di vita tra i banchi

Dopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112.000 classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l’anno scolastico 2025-2026 i progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, con una novità in arrivo: il lancio imminente di “Scuola Attiva Infanzia” interamente dedicato agli alunni più piccoli.

Promossi da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti puntano a potenziare l’attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole, promuovendo stili di vita sani e valorizzando lo sport come strumento educativo e inclusivo.

“Scuola Attiva” è un percorso che, da quest’anno, parte dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa nella primaria, consolidandosi negli istituti di scuola secondaria di primo grado, anche grazie al coinvolgimento diretto degli Organismi Sportivi. Particolare attenzione è riservata all’inclusione degli alunni con disabilità, grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.

Oltre alle proposte motorie e sportive, sono previste anche numerose attività trasversali: le Pause Attive, le Giornate del Benessere, gli open day sportivi, le feste finali e i percorsi formativi e kit didattici per insegnanti, tutor e tecnici. In più, grazie a risorse aggiuntive stanziate dalle Regioni, “Scuola Attiva” avrà delle integrazioni territoriali in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Tra le novità dell’anno, vi è la possibilità per le scuole di attivare sinergie con i “Nuovi Giochi della Gioventù”, introdotti dalla legge n. 41 del 25 marzo 2025. I progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior” potranno così diventare strumenti per i docenti nella preparazione delle fasi scolastiche dei Giochi.

Il progetto “Scuola Attiva Kids”, rivolto alle scuole primarie, integra attività motoria, sport, formazione e corretti stili di vita. Figura centrale è il Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze Motorie e appositamente formato, che affianca gli insegnanti nella programmazione e realizzazione delle attività.

Nelle classi seconde e terze, è prevista un’ora settimanale di orientamento sportivo ispirata a due discipline che saranno scelte dalla scuola. Il progetto offre, oltre ai percorsi di formazion per Tutor e insegnanti e la fornitura di kit didattici, anche le Pause Attive, brevi momenti di movimento in classe per contrastare la sedentarietà e migliorare postura e concentrazione, le Giornate del Benessere, le feste di fine anno e il contest “Attiviamoci” per la promozione e diffusione in maniera dinamica e divertente di corretti stili di vita.

Dedicato alle scuole secondarie di I grado, “Scuola Attiva Junior” propone un’offerta multisportiva gratuita grazie al contributo delle Federazioni Sportive e Discipline Associate. Il format include Settimane di sport in cui i tecnici federali di due discipline scelte dagli istituti affiancheranno gli insegnanti di educazione fisica durante le lezioni, i corsi durante i Pomeriggi Sportivi, webinar informativi, open day alla scoperta delle realtà sportive locali, il contest “Attiviamoci” per la promozione dei corretti stili di vita, e le feste finali.

Per aderire attraverso la piattaforma www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva le scuole hanno tempo sino alle ore 12.00 del 12 novembre; i laureati o laureandi in Scienze Motorie potranno candidarsi come Tutor sino alle ore 12.00 del 10 novembre.