Riparte la stagione dell’Unione Rugby Enna: allenamenti dal 15 settembre

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Prenderà ufficialmente il via martedì 15 settembre la stagione sportiva 2026/2027 dell’Unione Rugby Enna. Il campo “Tino Pregadio” tornerà così ad accogliere atleti e appassionati con la ripresa degli allenamenti delle diverse categorie.

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Per il settore giovanile gli appuntamenti saranno ogni martedì e giovedì, dalle 18.30 alle 20.00. Le attività saranno rivolte alle categorie Under 6, per i nati nel 2021; Under 8, per i nati nel 2019 e 2020; Under 10, per i nati nel 2017 e 2018; Under 12, per i nati nel 2015 e 2016; Under 14, per i nati nel 2013 e 2014; e Under 16, per i nati nel 2011 e 2012.

Spazio anche alla squadra femminile, che si allenerà il martedì dalle 20.00 alle 22.00. L’attività è aperta a tutte, senza limiti di età e senza la necessità di avere precedenti esperienze nel rugby.

Sempre il martedì, a partire dalle 20.00, potranno inoltre scendere in campo per una prova anche gli adulti di ogni età.

L’Unione Rugby Enna presenta la nuova stagione puntando non soltanto sull’attività sportiva, ma anche sui valori che caratterizzano la disciplina: «Il rugby è uno sport che non lascia indietro nessuno; è un impegno sociale ancor prima che sportivo, fatto di inclusione, rispetto e appartenenza. Valori che si imparano sul campo fin dal primo allenamento».

La società invita quindi chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo sport a presentarsi al campo anche soltanto per una prova: «Basta presentarsi con le scarpe da ginnastica e tanta voglia di correre. Ci pensiamo noi al resto, a insegnarvi le regole, a mettervi a vostro agio, a farvi sentire parte del gruppo sin dal primo giorno. Perché nel rugby non si aspetta di diventare bravi per sentirsi squadra, lo si è già dal primo allenamento».