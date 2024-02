Ringraziamento al personale del reparto di Medicina dell’Ospedale di Enna

PUBBLICITÀ

Mario Meli esprime la sua profonda gratitudine nei confronti dei medici e degli operatori sanitari del reparto di Medicina dell’Ospedale Umberto I di Enna. Attraverso una lettera inviata alla nostra redazione e che si riporta di seguito, desidera ringraziare tutto il personale medico e sanitario per le cure e l’assistenza prestate a sua madre, la signora Adelina Fano, durante la degenza in reparto che purtroppo si è conclusa qualche giorno fa con il suo decesso.

22 gennaio 2024, da lì inizia tutto il nostro calvario.

Porto mia mamma in ospedale per un controllo alla spalla in seguito a una frattura e ci accorgiamo che la spalla è guarita ma tutto il resto ci preoccupa. L’ortopedico mi suggerisce di portare mia mamma al pronto soccorso e così faccio.

Non vi dico cosa trovo al pronto soccorso, stracolmo di persone, tutte in attesa per un controllo. Il personale, pur essendo molto limitato, cerca con grande impegno di gestire la situazione nel miglior modo possibile e di ascoltare tutti.

Dopo due giorni mia mamma viene ricoverata nel reparto medicina lunga degenza: lì troviamo medici, infermieri, ausiliari, tirocinanti, tutti pronti a prendersi cura di mia mamma nel miglior modo possibile.

Siamo stati lì 28 giorni, giorni pesanti e tristi, vedevo mia mamma peggiorare ogni giorno, ma vedevo anche il Dottore Rizzo, il Dottore Stabile e il Dottore Prato come tre fratelli, lì a farmi coraggio e a rassicurarmi che avrebbero fatto tutto il possibile.

Gli infermieri, ben rappresentati da Antonino Ferraro e Rita Vasta, sono state persone generose, gentili e umili nei confronti di una persona anziana piena di dolore e sofferenza. Gli ausiliari sono sempre stati disponibili, come anche il servizio cucina che chiedeva costantemente notizie sulla mamma, e i tirocinanti infermieri, ragazzi giovani pieni di vita ed educati. Ne cito uno per tutti, Giuseppe Bonifacio, che con la sua gentilezza, pacatezza e delicatezza è riuscito ad alleviare le sofferenze di mia mamma.

Anche le fisioterapiste, due donne che si sono avvicinate a mia mamma con tantissima delicatezza nel tentativo di aiutarla a rimettersi in piedi: grazie signora Loredana Notararigo e signora Graziella Cortina, grazie davvero per la vostra delicatezza.

La buona sanità esiste, le buone persone esistono. Con queste mie parole voglio ringraziare tutto il personale del reparto di Medicina.

Ai dirigenti dell’ASP mi sento di dire: fate sì che i nostri medici, gli infermieri e tutti i lavoratori del nostro ospedale abbiano gli strumenti per poter svolgere al meglio il proprio lavoro, perché abbiamo davvero dei professionisti competenti e validi.

Grazie ancora a tutti.