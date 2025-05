Rievocazioni storiche, francobolli celebrano le eccellenze italiane: tra queste anche Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

Poste Italiane comunica che oggi vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy otto francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati alle rievocazioni storiche: Palio dei Normanni di Piazza Armerina, Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno, Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, Palio di Legnano, Palio del Golfo della Spezia, Palio di Siena e Palio di Asti, relativi al valore della tariffa “B” pari a 1.30€ per ogni francobollo.

Tiratura: centomilatrentacinque esemplari per ogni francobollo e centomila foglietti. Fogli: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Il bozzetto relativo al francobollo dedicato al Palio dei Normanni è a cura di Maria Carmela Perrini. Nella vignetta è rappresentato un momento della rinomata rievocazione storica medioevale in costume di un episodio storico accaduto circa mille anni fa e che va in scena nei giorni 12,13 e 14 agosto a Piazza Armerina. Sullo sfondo svetta la Cupola della Cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie a cui è dedicato lo storico Palio e le cui origini risalgono al XVII secolo. Completano il francobollo le legende “PALIO DEI NORMANNI” e “PIAZZA ARMERINA”.

Nelle vignette di ciascun francobollo sono raffigurati luoghi rappresentativi, manifesti d’epoca, momenti salienti e simboli delle otto rievocazioni storiche celebrate. Completano ciascun francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Foglietto. Bozzetto a cura di Fabio Abbati. La vignetta raffigura dei particolari di stendardi, al centro sullo sfondo la forma della penisola italiana, i dentellati offrono un ideale viaggio filatelico e storico lungo l’Italia tra le più importanti e rappresentative manifestazioni storiche folkloristiche. Completa il foglietto la legenda “RIEVOCAZIONI STORICHE”.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico e sul sito www.filatelia.poste.it

E’ stata realizzata una cartella filatelica contenente il foglietto, otto cartoline affrancate ed annullate e il bollettino illustrativo. Prezzo 30€.

A Piazza Armerina, infine, in occasione dell’apertura delle celebrazioni per il 70° anniversario del Palio dei Normanni, domani giovedì 22 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale richiesto dal Comune. Dalle ore 16 alle 20 sarà possibile timbrare le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella Sala del Libro Antico della Biblioteca Comunale, in largo Collegio.