Riesi: al Bella Vista le selezioni della Scala della Moda

“La Scala della Moda” riparte con le selezioni in vista della finale nazionale che si disputerà nel prossimo mese di luglio 2022 ad Enna. La prossima in programma in Sicilia si terrà domenica 12 dicembre a Riesi presso il ristorante pizzeria “Bella Vista” di Angelo Vella. Attesi più di 30 ragazze e ragazzi provenienti dal centro Sicilia, ma anche dalle province di Catania, Siracusa e Palermo. Nel corso della serata saranno anche selezionati i bambini del concorso “Baby model Sicilia”.

Alla selezione sarà presente come madrina e ospite Miss Moda Sicilia in carica Amina Castellana, eletta nello scorso mese di luglio. Sarà presente anche il direttore artistico del concorso Joselito Pappalardo. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’intrattenimento, come il gruppo nisseno “Niño e One”, la ballerina Ileana Inguanta.

La selezione è organizzata dagli agenti regionali del concorso Salvatore Cilano e Filippo Barrile.