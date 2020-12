Rientro in Sicilia per le feste: ecco cosa fare

La Regione Siciliana ha introdotto le misure anti contagio per chi arriverà in Sicilia durante le festività natalizie.

Ecco cosa fare: registrarsi sul portale www.siciliacoronavirus.it, a partire da 48 ore prima della partenza eseguire il tampone molecolare. Se non è possibile fare il tampone prima di partire, è possibile effettuarlo appena si arriva a destinazione in un laboratorio autorizzato, in un drive-in o punti di controllo (in provincia di Enna presso l’ex ospedale Umberto I ad Enna in via Trieste tutti i giorni, dal 14 dicembre al 7 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18,30).

Diversamente è obbligatorio porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, comunicandolo al proprio medico ovvero all’Asp di pertinenza.