Riapertura del Tribunale di Nicosia: richiesta di audizione alla Camera

Il Comitato “Riapriamo il Tribunale di Nicosia” ha inoltrato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati una richiesta di audizione nell’ambito del disegno di legge n. 2646/2025. La richiesta, firmata dall’avvocato Piergiacomo La Via, indica la volontà di essere ascoltati unitamente all’ing. Alfio Giachino, presidente della giunta dell’Unione dei Comuni Area Interna di Troina, ed al dr. Luigi Bonelli, sindaco del Comune di Nicosia.

Alla richiesta viene allegata la delibera n. 6 del 24/02/2025 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Area Interna di Troina, che ricostruisce le motivazioni della richiesta, collegandole al tema della “giustizia di prossimità” e al ruolo dei presìdi di legalità nelle aree interne. Tra i punti indicati, la delibera propone di chiedere al Ministero della Giustizia di inserire nel “proponendo disegno di legge” il ripristino del Tribunale di Nicosia quale presidio di legalità dell’Area Interna “Troina”, oppure – in alternativa – “l’istituzione, nell’ambito dei territori di Nicosia e di Mistretta, di un nuovo Tribunale che potrebbe denominarsi ‘Tribunale delle aree interne dei Nebrodi’ e di una nuova Casa Circondariale (o struttura detentiva differenziata)”.

Nel fascicolo è presente anche una trasmissione, a firma del sindaco di Nicosia, indirizzata tra gli altri al ministro Carlo Nordio e ai vertici istituzionali, nella quale si evidenzia che la richiesta mira a rafforzare la strategia dell’area interna con “un presidio di legalità quale il ripristino del Tribunale di Nicosia”, richiamando anche gli obiettivi di contrasto allo spopolamento.

Secondo Piergiacomo La Via la Commissione Giustizia della Camera ha avviato audizioni sul disegno di legge governativo che prevede la riapertura di alcuni tribunali e sezioni insulari, ma il provvedimento sarebbe insufficiente perché riguarderebbe strutture che, di fatto, non hanno mai chiuso grazie a proroghe. La Via sottolinea che il Tribunale di Nicosia è un caso unico, perché la richiesta di riapertura arriva da un’Area Interna SNAI che lo considera un presidio indispensabile di legalità e servizi. Il comitato ha inoltre coinvolto l’on. Stefania Marino per seguire la vicenda in Commissione, evidenziando che l’appartenenza alle aree interne SNAI è uno dei requisiti previsti dal disegno di legge.