Revoca della concessione idrica al gestore: il Comitato Senz’Acqua Enna consegna studio legale al Sindaco

Il Comitato Senz’acqua Enna ha consegnato al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, uno studio commissionato ai propri legali (che stanno ultimando il ricorso per Class Action da depositare al Tribunale di Enna) sulla fattibilità della rescissione del rapporto con la società per gravi inadempienze e violazioni della Carta dei Servizi e della Convenzione per la gestione del ciclo idrico in Provincia di Enna.

“Gli avvocati, su nostra richiesta – comunica il Comitato – hanno analizzato la convenzione sottoscritta nel 2004 ed hanno rilevato diverse criticità, che possono condurre alla revoca della concessione esclusiva al gestore”.

Il Comitato, pur presenziando ai lavori ma non avendo diritto di parola, ha chiesto al Sindaco di Enna, nella sua qualità di rappresentante della comunità ennese, di farsi da tramite presso l’Assemblea per proporre quanto contenuto nel documento tecnico, facendo in modo che le istanze pervengano al tavolo istituzionale.

“Il Sindaco ha accettato la nostra richiesta – prosegue il Comitato – e ha garantito che essa verrà discussa in assemblea, che si terrà lunedì e, anche se contenente altri punti all’ordine del giorno, potrebbe risultare decisiva, soprattutto per verificare chi sono i Sindaci davvero interessati a tutelare i propri concittadini, e chi invece continuerà a girarsi dall’altra parte, lasciando che il gestore privato, che applica le tariffe più alte d’Italia, possa ancora spremere oltre il dovuto un territorio già abbastanza in crisi per tanti altri aspetti ed in pericoloso decremento demografico”.

“Riteniamo di aver svolto un buon servizio alla collettività – conclude il Comitato – e rimaniamo in attesa di capire l’esito dell’assemblea, cui saremo presenti per vigilare sul dibattito”.