Revisione elenco comuni turistici: Sciotto (Sicilia Vera) chiede di rivedere criteri

“Criteri lontani dalla realtà hanno di fatto escluso dei comuni a vocazione turistica. E stupisce che dopo gli iniziali annunci trionfalistici dell’assessore regionale Elvira Amata, sia proprio quest’ultima a chiedere all’Istat gli opportuni chiarimenti”. È la considerazione del deputato regionale Matteo Sciotto, che anche in qualità di sindaco di Lucia del Mela, ha proposto un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore al ramo per chiedere che venga effettuata una revisione dell’elenco dei comuni turistici.

“Non si comprende come siano stati esclusi alcuni Comuni (Monforte S. Giorgio, Castroreale, Santa Lucia del Mela per citarne alcuni). Sono stati applicati meccanismi statistici e parametri Istat? O forse questi centri hanno troppo ricchezze artistiche e culturali per rientrare in questa fattispecie rispetto a Comuni che, con tutto il rispetto, hanno poco o nulla?”.

Sciotto fa notare che “questa classificazione, per quanto irrilevante, crea però una disparità; in tantissimi bandi pubblici inerenti la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, essere classificato ‘Comune Turistico’ consente di partecipare e concorrere per l’utilizzo di importanti fondi”.

Sciotto insieme agli altri sette deputati regionali di Sud chiama Nord e Sicilia Vera chiede quindi se non ritengano opportuno “espletare, per i 100 Comuni classificati come non turistici, un ulteriore approfondimento istruttorio, con la definizione, come peraltro già fatto in passato, di specifici criteri discriminatori al fine di meglio cogliere le peculiarità di tali territori, procedendo così, alla fine del percorso istruttorio, all’inserimento dei comuni aventi le specifiche caratteristiche individuate nell’elenco dei comuni turistici”.