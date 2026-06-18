Reti idriche, soddisfazione dell’ATI Enna per il finanziamento di tre progetti

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L’ATI Enna accoglie con soddisfazione la notizia dell’ammissione a finanziamento di tre progetti di rifacimento delle reti idriche nei comuni di Barrafranca, Centuripe e Nissoria, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

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I tre interventi fanno parte di un più ampio programma di sei progetti presentati grazie all’attività progettuale portata avanti dal gestore Acquaenna, in sinergia con gli indirizzi e la programmazione dell’ATI Enna, nell’ambito delle iniziative finalizzate all’efficientamento del servizio idrico integrato.

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L’ATI Enna guarda con fiducia anche agli altri tre interventi proposti, relativi ai comuni di Catenanuova e Villarosa e al completamento del progetto per la città di Enna, esprimendo ottimismo circa la possibilità che possano essere anch’essi sostenuti e finanziati dalla Regione Siciliana, consentendo così di rafforzare ulteriormente il percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio.

Particolare rilievo assume il progetto di rifacimento della rete idrica di Barrafranca, ultimo comune ad aderire all’ATI Enna e caratterizzato da importanti criticità infrastrutturali. Il rifacimento della rete consentirà di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le perdite e garantire un utilizzo più sostenibile della risorsa idrica.

«L’ammissione a finanziamento di questi tre progetti rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e conferma la validità del lavoro svolto in questi anni dall’ATI Enna», dichiara il presidente dell’ATI Enna, Nino Cammarata. «Intervenire sulle reti idriche significa migliorare concretamente la qualità del servizio ai cittadini, ridurre le dispersioni e tutelare una risorsa fondamentale come l’acqua. Il finanziamento del progetto di Barrafranca assume un significato particolare perché consentirà di affrontare criticità storiche e di dare risposte attese da tempo dalla comunità. Siamo fiduciosi che anche gli altri interventi presentati possano trovare copertura finanziaria, completando un programma strategico che punta a rendere sempre più efficiente e moderna la rete idrica della provincia di Enna».