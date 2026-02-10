Rete degli Studenti Medi: all’ennese Andrea Greco la delega ai rapporti internazionali

PUBBLICITÀ

Durante il coordinamento nazionale di giorno 7 febbraio, i delegati delle basi confederate della Rete degli Studenti Medi di tutta Italia hanno votato all’unanimità l’assegnazione della delega ai rapporti internazionali all’ennese Andrea Greco, che parteciperà all’organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche, associazione europea che racchiude 31 associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi d’Europa, rappresentando gli studenti e le studentesse italiane.

“Non possiamo che essere orgogliosi del fatto che la nostra associazione possa vantare Andrea come nuovo delegato dell’Esecutivo Nazionale della Rete degli Studenti Medi – dichiara Marta Crisafulli, coordinatrice provinciale FdS-RdS Enna – il più grande sindacato studentesco del nostro paese. Dall’Italia ad Enna, i temi da trattare sono molteplici ed interconnessi: ripartiremo con le nostre azioni volte a contrastare e a sensibilizzare su quello che rappresenta una piaga del nostro territorio: il dimensionamento scolastico. Continueremo a lavorare sull’educazione sessuo-affettiva e contro la disparità e le disuguaglianze di genere. Non ci fermeremo difronte al genocidio in atto in Palestina. Lavoreremo per tutte le studentesse e gli studenti del territorio. Ringraziamo tutte le basi del sindacato – conclude – che hanno dato fiducia ad Andrea e l’esecutivo nazionale che ha espresso parere favorevole”.