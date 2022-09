In provincia di Enna, su 200.388 elettori, hanno votato alle elezioni regionali in 80.144, pari al 39,99%. Alle elezioni regionali del 2017 la percentuale era al 37,68%. Secondo quanto rivelano dal Servizio elettorale della Regione, l’affluenza in Sicilia è stata del 48,62%, dato in lieve aumento rispetto alle Regionali del 2017.