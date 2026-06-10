Regalbuto, tentato omicidio: eseguito un fermo di indiziato di delitto

Nella giornata del 5 giugno scorso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Enna, procedeva al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di essere l’autore di un tentato omicidio avvenuto nel comune di Regalbuto.
L’attività investigativa traeva origine da una sparatoria verificatasi nel pomeriggio del 4
giugno scorso nel centro abitato di Regalbuto. In particolare, venivano esplosi diversi colpi d’arma da fuoco verso una persona che si trovava vicino alla propria autovettura. I proiettili colpivano il veicolo, mentre il destinatario dell’azione delittuosa non riportava alcuna lesione personale.
Le tempestive attività di indagine, nonostante il deficit di elementi indiziari, consentivano di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato, ritenuto, allo stato delle risultanze investigative, responsabile del reato di tentato omicidio. Pertanto, nella giornata del 5 giugno veniva eseguito il fermo di indiziato di delitto di iniziativa della Polizia Giudiziaria.
Al termine delle formalità di rito, il soggetto veniva associato presso la Casa Circondariale di Enna, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.
Le indagini proseguono al fine di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e accertare ogni ulteriore circostanza utile alle investigazioni.
Si rappresenta che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona sottoposta a indagini potrå essere accertata esclusivamente con sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.