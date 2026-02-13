Regalbuto: sequestrata droga e segnalati tre giovani

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno svolto nei giorni scorsi un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto delle norme negli esercizi pubblici e nei luoghi di aggregazione.

PUBBLICITÀ

Nello specifico l’attività, pianificata e condotta con un significativo dispiegamento di risorse, specificatamente in arco notturno durante la movida, ha interessato alcune zone del centro storico di Regalbuto, tra cui piazze, zone di ritrovo giovanile e spazi ad alta frequentazione.

Proprio in questi contesti, i militari hanno proceduto a mirati controlli che hanno consentito di intercettare soggetti ritenuti di interesse operativo. L’operazione ha visto il coinvolgimento di alcuni assetti specializzati dell’Arma, quali il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Enna ed il Nucleo Cinofili di Nicolosi, in provincia di Catania, che hanno coadiuvato i reparti territoriali, garantendo un’azione incisiva e coordinata, capace di elevare il livello di efficacia dell’intervento e la percezione di sicurezza tra i cittadini. Fondamentale si è rivelato anche il contributo delle unità cinofile antidroga, il cui fiuto ha consentito di individuare sostanze illecite occultate nelle aree controllate.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi di hashish e marijuana nella disponibilità di tre giovani, successivamente segnalati alla Prefettura di Enna per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre altra droga è stata rinvenuta abbandonata.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di presidio costante del territorio, a testimonianza di una presenza concreta e vigile delle istituzioni. Un segnale chiaro ai cittadini: lo Stato c’è, ascolta e interviene, soprattutto laddove emergono richieste di sicurezza e legalità. L’Arma dei Carabinieri continuerà a garantire il massimo impegno a tutela dell’ordine pubblico e della collettività con altri analoghi servizi nelle prossime settimane.