Regalbuto, scuole chiuse in via precauzionale per controlli di sicurezza

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Chiusura precauzionale di tutti i plessi scolastici di Regalbuto nella mattinata di oggi, dalle ore 7:30 alle ore 13:00, a seguito di una segnalazione pervenuta nella serata di ieri all’Istituto Comprensivo “G.F. Ingrassia”.

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Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Vittorio Angelo Longo, in coordinamento con il dirigente scolastico Marco Lupo e in collaborazione con le forze dell’ordine.

La chiusura è stata decisa esclusivamente in via precauzionale, per consentire alle autorità competenti di effettuare gli opportuni controlli di sicurezza.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, le attività pomeridiane, compresi i moduli PON e il corso a indirizzo musicale, potranno riprendere regolarmente dalle ore 13, salvo diverse disposizioni.

Il sindaco ha invitato le famiglie a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune e dell’istituto scolastico per eventuali aggiornamenti.

«La prudenza non è motivo di allarme, ma un dovere verso la nostra comunità», ha sottolineato Longo, assicurando che la situazione viene costantemente monitorata.