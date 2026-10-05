Regalbuto, screening oculistici gratuiti per la Giornata Mondiale della Vista
In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 8 ottobre 2026, la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Enna organizza a Regalbuto una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari.
L’iniziativa rientra nella campagna promossa da IAPB Italia – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che ogni anno punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli e della cura della vista.
L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto, dove sarà allestito un gazebo informativo con distribuzione di materiale sulla prevenzione della cecità.
Nel corso della giornata saranno inoltre effettuati screening oculistici a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica, utilizzando anche una apparecchiatura di retinografia di nuova generazione, la “Fundus Camera Aurora”.
Le attività sono previste dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30.