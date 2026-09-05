Regalbuto ricorda Riccardo Lombardi: il 18 settembre il convegno “La bellezza della politica”

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Regalbuto renderà omaggio a Riccardo Lombardi, tra le figure più significative della politica italiana del Novecento, nato proprio nella cittadina ennese il 16 agosto 1901 e scomparso a Roma il 18 settembre 1984. Il convegno “Riccardo Lombardi, la bellezza della politica” si terrà il 18 settembre alle ore 17:30 al Cine Teatro Urania, in Piazza Vittorio Veneto 3 a Regalbuto.

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L’iniziativa è promossa dal Centro Studi per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” (Med.Mez.), con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Enna e in collaborazione con la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e la Fondazione Nuovo Mezzogiorno.

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Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Angelo Longo, Sindaco di Regalbuto, e di Piero Capizzi, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna. Seguirà l’introduzione di Eugenio Bonanno, del Centro Studi Med.Mez.

Le relazioni saranno affidate a Cataldo Salerno, Presidente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, a Francesco Barbalace, della Fondazione “Nuovo Mezzogiorno”, e a Valdo Spini, Presidente della Fondazione “Circolo Fratelli Rosselli”.

Riccardo Lombardi fu una figura di spicco del Partito Socialista Italiano, tra i protagonisti della Resistenza e successivamente ministro dei Trasporti nel governo Parri.

Il convegno di Regalbuto si propone di ripercorrerne il pensiero e l’eredità politica, a oltre quarant’anni dalla scomparsa, nella città che gli ha dato i natali.