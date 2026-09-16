Regalbuto ricorda Riccardo Lombardi: il 18 settembre il convegno “La bellezza della politica”

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Il 18 settembre, nell’anniversario della morte dello statista regalbutese Riccardo Lombardi, un incontro dedicato alla sua eredità politica e culturale. L’iniziativa gode del patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Enna

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Tornare a Riccardo Lombardi per interrogarsi sul significato più alto della politica, sulla sua capacità di costruire idee, visioni e futuro. È questo il senso del convegno “Riccardo Lombardi, la bellezza della politica”, promosso dal Centro Studi per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” – Med.Mez., in programma venerdì 18 settembre 2026, alle 17.30, al Cine Teatro Urania di Regalbuto.

La data scelta non è casuale: il 18 settembre ricorre infatti l’anniversario della morte di Riccardo Lombardi, nato proprio a Regalbuto il 16 agosto 1901 e morto a Roma il 18 settembre 1984. Una delle personalità più significative della storia politica italiana del Novecento, antifascista e protagonista della vita democratica e repubblicana, alla quale la sua terra d’origine torna a rendere omaggio attraverso una riflessione che intende andare oltre la semplice commemorazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono anche i prestigiosi patrocini istituzionali concessi dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Libero Consorzio Comunale di Enna, segno dell’attenzione riservata a un appuntamento che restituisce centralità a una figura di rilievo nazionale fortemente legata alla storia del territorio ennese.

“Ricordare Riccardo Lombardi a Regalbuto significa restituire alla sua terra una figura che ha segnato profondamente la storia politica e civile del nostro Paese – dichiara Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med.Mez. -. Con questo convegno vogliamo andare oltre la commemorazione e riportare al centro del dibattito il valore di una politica capace di visione, rigore, passione e responsabilità. La presenza di relatori di grande autorevolezza e i patrocini già concessi dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Libero Consorzio Comunale di Enna, ai quali si avvia ad aggiungersi anche quello della Camera dei deputati, confermano il rilievo istituzionale dell’iniziativa. Riflettere oggi sul pensiero di Lombardi significa anche interrogarsi sulla qualità della politica contemporanea e sulla sua capacità di tornare a essere strumento di crescita, partecipazione e cambiamento”.

Ad aprire il convegno saranno i saluti del sindaco di Regalbuto Angelo Longo e del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi. A introdurre i lavori sarà Eugenio Bonanno, per il Centro Studi Med.Mez.. Il confronto sarà affidato a Cataldo Salerno, presidente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; Francesco Barbalace, della Fondazione “Nuovo Mezzogiorno”; e Valdo Spini, presidente della Fondazione “Circolo Fratelli Rosselli”.

Tre contributi attraverso i quali sarà possibile rileggere il pensiero e l’azione di Lombardi e, soprattutto, riflettere sulla loro attualità in una stagione nella quale il rapporto tra politica, partecipazione, responsabilità pubblica e capacità di immaginare il futuro torna con forza al centro del dibattito.

Il titolo scelto, “La bellezza della politica”, racchiude proprio l’intento dell’iniziativa: recuperare una concezione della politica non ridotta alla competizione o alla gestione del presente, ma intesa come elaborazione culturale, tensione ideale e servizio alla collettività.

Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Enna “Kore”, la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e la Fondazione Nuovo Mezzogiorno.