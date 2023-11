Regalbuto: puliti i presidi idraulici nella strada di accesso alla diga Pozzillo

PUBBLICITÀ

Durante la stagione invernale il rischio idraulico causato da piogge è sempre dietro l’angolo e prevenirlo diventa un imperativo categorico per evitare danni e disagi alla circolazione veicolare. Nell’ambito della prevenzione rientra, infatti, l’attività di pulitura dei presidi idraulici, quali i tombini, le cunette e i cunettoni, di fondamentale importanza per salvaguardare le infrastrutture viarie.

I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna, facendo seguito ad un accordo quadro, hanno provveduto a ripulire i presidi idraulici lungo la strada provinciale n° 83 nel territorio di Regalbuto, per oltre 3 chilometri e 500 metri, strada ritenuta strategica in quando di accesso all’invaso della diga Pozzillo. L’intervento si è reso necessario perchè lungo questo tratto di strada provinciale, per le caratteristiche orografiche delle pendici, molto spesso si deve intervenire per rimuovere il fango colato giù dai terreni sovrastanti.

Per questa ragione, in concomitanza di questa attività di pulitura, l’ufficio tecnico del Libero Consorzio ha diffidato i proprietari terrieri a monte della strada di effettuare le buone tecniche agronomiche per contrastare lo sversamento di terreno lungo il piano stradale. In caso di mancata ottemperanza l’ufficio preposto provvederà ad elevare le multe previste dal codice della strada e a condannare i proprietari al pagamento delle spese in caso di danno provocato alla viabilità.