Regalbuto: Partito Socialista, raccolta firme contro l’autonomia differenziata e per la riforma elettorale

Domenica scorsa a Regalbuto, in Piazza della Repubblica, il Partito Socialista Italiano ha organizzato una raccolta firme contro l’autonomia differenziata e a sostegno della campagna “Io voglio scegliere”. Presenti l’avvocato Ulisse Signorelli della segreteria regionale del PSI, il coordinatore comunale Salvatore Liuzzo e il segretario provinciale del partito Alessio Genovese.

“I socialisti – ha dichiarato Genovese – hanno chiesto di firmare una petizione per abolire la legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata, che dividerà, ulteriormente, l’Italia in piccoli stati, aumenterà le differenze tra le regioni e aggraverà le già inaccettabili disuguaglianze sociali, danneggiando l’intera comunità, in particolare lavoratori, pensionati, giovani e donne e, altresì, di firmare per il referendum per scardinare il sistema elettorale”.

“I quattro referendum – spiega il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano – offrono l’opportunità di ridurre le discriminazioni di un sistema elettorale che non permette agli elettori di scegliere liberamente i propri rappresentanti, che impone ostacoli irragionevoli all’ingresso di nuovi soggetti politici e che compromette la rappresentatività del Parlamento. Rinunciare a raccogliere firme contro l’autonomia differenziata per riformare la legge elettorale sarebbe una scelta deliberata di limitare le possibilità di successo della campagna referendaria, privando gli elettori di un motivo ulteriore per partecipare al voto invece di astenersi. Questo dimostrerebbe la volontà di mantenere un sistema elettorale che quasi tutti dicono di voler cambiare”.

Soddisfazione è stata espressa da Genovese per le numerose firme raccolte per il referendum ed ha aggiunto che “è necessario continuare con la raccolta di firme per modificare anche l’attuale legge elettorale, che limita la libertà dei cittadini di scegliere i propri candidati”.