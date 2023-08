Regalbuto: nasce un comitato permanente per far valere l’illegittimità del “beneficio irriguo”

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi si è svolta a Regalbuto un’assemblea pubblica indetta da un comitato promotore costituitosi per contestare le richieste del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna di pagamento del cosiddetto “beneficio irriguo” e la sua determinazione.

L’assemblea provinciale era stata preceduta da una iniziativa analoga organizzata dall’amministrazione comunale di Barrafranca, alla quale avevano partecipato il sindaco Lo Monaco, gli amministratori e i consiglieri del Comune, numerosi consorziati dei vari comuni e i Comitati Cittadini Ennesi. Presente anche il deputato regionale del Pd Fabio Venezia, il quale si è impegnato a concordare assieme agli stessi consorziati una battaglia parlamentare presso l’Assemblea Regionale.

“Come è noto i consorzi di bonifica – comunica il comitato – in virtù di una legislazione regionale distante dai problemi della gente, debbono provvedere a pareggiare i propri bilanci suddividendo i costi di gestione, compreso il costo del personale, a tutti i consorziati, sotto la voce ‘beneficio irriguo’. Tale voce ha assunto nell’ultimo decennio, cioè da quando la Regione non interviene più con propri fondi, un valore notevole ed un peso insopportabile per i miseri bilanci delle aziende agricole consorziate (circa 500 euro ad ettaro annue) e per la totale assenza di opere di miglioramento fondiario”.

L’assemblea provinciale è stata promossa dai rappresentati dei comuni interessati al problema: Ferreri e Crapanzano di Barrafranca, Garziano e Branciforti di Mazzarino, Rondinella di Assoro, Calì di Leonforte e Centamore di Regalbuto. Artefice e organizzatore dell’evento Nunzio Nicosia di Regalbuto, affiancato dai Comitati Cittadini Ennesi, dalla Confedercontribuenti rappresentata dai legali Di Raimondo e Simoni. All’assemblea sono stati invitati la deputazione regionale, i sindaci, gli amministratori ed i consiglieri comunali dei vari comuni interessati. I deputati Lantieri e Venezia non hanno partecipato per precedenti impegni istituzionali, mentre erano presenti sindaco, amministratori e consiglieri comunali di Regalbuto.

L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati al problema provenienti dai vari comuni e gli interventi che si sono susseguiti (il sindaco di Regalbuto Longo, Nunzio Nicosia, Ferreri, i legali Simoni e Di Raimondo, Garofalo dei Comitati Cittadini Ennesi, e Finocchiaro, presidente di Confedercontribuenti) hanno rimarcato la drammaticità del problema e al contempo illustrato le soluzioni legali, tributarie e politiche.

L’assemblea si è conclusa con la costituzione di un comitato permanente al quale fanno parte i rappresentanti dei vari comuni interessati, il quale nei prossimi giorni chiederà incontri ufficiali alle autorità e agli organismi competenti ed organizzerà ogni azione e protesta democratica per far valere l’illegittimità degli atti a difesa di ciascun consorziato.

“A tutti – conclude il comitato permanente – l’invito di tenersi pronti ad una mobilitazione più generale perché il problema va affrontato e risolto alle radici, senza che più nel futuro i consorziati debbano ricorrere alle vie legali per difendersi contro un vessazione perpetrata dal Consorzio di Bonifica a seguito di una legislazione regionale carente e priva di ogni razionalità”.