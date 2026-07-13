Regalbuto, nasce il primo circolo di Nazione Futura nella provincia di Enna

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A Regalbuto è stato costituito il primo circolo di Nazione Futura della provincia di Enna. L’associazione è stata fondata nel 2017 ed è presieduta da Francesco Giubilei.

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«La nascita del primo circolo di Nazione Futura nell’Ennese assume per noi un significato particolare. Parliamo di una provincia storicamente considerata una roccaforte della sinistra e vedere oggi crescere anche qui una comunità che si riconosce nei valori e nelle idee del pensiero conservatore ci rende orgogliosi e ancora più determinati a portare avanti le nostre battaglie politico-culturali», dichiarano Francesco Giubilei, presidente e fondatore di Nazione Futura, e Salvo Monciino, responsabile territoriale di Nazione Futura per la Sicilia.

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«Ringraziamo Massimiliano Vitale per aver proposto e promosso la nascita del circolo di Regalbuto di cui sarà coordinatore – proseguono -. Questo è soltanto il primo passo: nelle prossime settimane nasceranno altri circoli nella provincia di Enna, a conferma di un progetto che continua a crescere e a radicarsi nei territori. Vogliamo costruire comunità, diffondere idee e riportare il pensiero conservatore al centro del dibattito culturale. È questa la sfida di Nazione Futura e continueremo a portarla avanti con determinazione in Sicilia e in tutto il Paese».