Regalbuto: inaugurato il Poliambulatorio ristrutturato

Il Poliambulatorio di Regalbuto è stato ristrutturato e ampliato. Ne danno notizia il management dell’ASP di Enna e il direttore del Distretto Sanitario di Agira Giuseppe Bonanno. La struttura è stata inaugurata oggi stamattina.

“Il Poliambulatorio è dedicato alla figura di Gianfilippo Ingrassia, che da quella città ha illuminato con i propri studi la scienza del mondo” ha affermato Giuseppe Bonanno.

Il progetto di ristrutturazione è curato dal servizio tecnico aziendale.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione che precede altri, alcuni già in fase di realizzazione e altri programmati, che consentiranno, nell’arco di un settennio, di restituire alle postazioni sanitarie aziendali, diffuse nel territorio, una maggiore capacità di accoglienza – ha affermato la direzione dell’ASP di Enna -. Vorremmo, infatti, che la cura degli ambienti, in cui assicuriamo la nostra offerta sanitaria, fosse segno della qualità, della cura e dell’attenzione con cui, come può leggersi all’ingresso della sede direzionale dell’ASP, accogliamo sofferenze, costruiamo speranze”.