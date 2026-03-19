Regalbuto, cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti del Citelli

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Si è svolto presso l’Istituto Tecnico Statale “Salvatore Citelli” di Regalbuto un significativo incontro tra i Carabinieri della Compagnia di Nicosia e gli studenti nell’ambito delle attività dedicate alla diffusione della cultura della legalità.

L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli alunni più grandi dell’istituto, scelti non a caso perché prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro e, per alcuni, anche potenziali candidati all’arruolamento nelle Forze Armate e di Polizia.

Un momento formativo importante, pensato per avvicinare i giovani ai valori fondanti della legalità, del rispetto delle regole e del senso civico. Durante l’incontro, i militari hanno illustrato il ruolo dei Carabinieri sul territorio, soffermandosi sulle opportunità professionali offerte dall’Istituzione e sull’importanza dell’impegno quotidiano al servizio della collettività.

Non sono mancate numerose domande e curiosità da parte degli studenti, che hanno dimostrato vivo interesse e partecipazione attiva. Il dialogo diretto e spontaneo ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa: i Carabinieri, pur nel loro ruolo istituzionale, si sono mostrati disponibili e vicini ai ragazzi, riuscendo a creare un clima coinvolgente e dinamico. Un approccio che ha favorito una comunicazione efficace, rendendo l’incontro non solo istruttivo ma anche particolarmente accattivante. La giornata si è rivelata estremamente fruttuosa, confermando l’importanza di iniziative di questo tipo nel percorso educativo delle nuove generazioni.

A conclusione dell’evento, i Carabinieri hanno voluto lasciare agli studenti alcuni gadget, quale simbolico ricordo di una giornata vissuta all’insegna della legalità e del dialogo tra istituzioni e giovani. Un’esperienza positiva che rafforza il legame tra Arma dei Carabinieri e mondo scolastico, nella consapevolezza che la promozione dei valori della legalità passa anche – e soprattutto – attraverso il confronto diretto con i cittadini di domani.