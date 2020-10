Regalbuto: Covid-19, positivo il sindaco Bivona

Francesco Bivona, il sindaco di Regalbuto, risultato positivo al Covid-19. Il tampone fatto, quasi per caso, domenica mattina – come lo stesso ha dichiarato sulla sua pagina Facebook – ha oggi dato esito positivo.

Bivona è asintomatico, come oramai buona parte dei casi positivi della provincia ennese. Il primo cittadino, per precauzione, rifacendosi ai protocolli dell’Asp ha comunque disposto questa mattina la sanificazione di tutti i locali comunali con la contestuale chiusura dei locali al pubblico per il tempo della stessa.