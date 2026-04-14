Regalbuto: commercialisti e banche a confronto sul rapporto tra impresa e credito

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Si è svolto presso il Centro Direzionale della BCC La Riscossa di Regalbuto l’incontro dal titolo “L’Impresa in Banca: il Commercialista come guida tra opportunità, rating e vincoli”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa e ha posto al centro il rapporto tra impresa, sistema bancario e figura del commercialista, con particolare attenzione al ruolo di quest’ultimo nell’accesso al credito, nella lettura dei rating e nella gestione dei vincoli finanziari.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato come la figura del commercialista sia oggi chiamata a svolgere un ruolo sempre più ampio, non limitato agli aspetti contabili e fiscali, ma esteso anche all’attività di consulenza e accompagnamento delle imprese nelle scelte strategiche.

L’incontro è stato anche occasione per ribadire l’importanza del dialogo tra istituti di credito, professionisti e sistema produttivo locale, in un contesto economico in cui il rapporto tra banca e impresa assume un rilievo crescente.

Nel corso dell’evento sono stati rivolti ringraziamenti al presidente della BCC La Riscossa di Regalbuto, Salvatore Emmanuele, e al direttore Giuseppe Calabrese, così come ai relatori intervenuti e ai professionisti di Regalbuto Massimo Scebba, Vito Carambia, Maria Rita Cusmano e Iolanda Milia per il supporto organizzativo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, le parole del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Enna, Marco Montesano, che ha evidenziato come “il commercialista oggi è chiamato ad assumere un ruolo sempre più determinante come guida dell’impresa. Non possiamo più limitarci agli adempimenti, ma dobbiamo interpretare i dati, comprendere i modelli di rating, dialogare con le banche e accompagnare le aziende nelle scelte strategiche. Il rapporto con il sistema bancario diventa un elemento centrale della nostra attività professionale e momenti come questo rappresentano un passaggio fondamentale di crescita per tutta la categoria.”

L’incontro si è così confermato non solo come un importante momento formativo, ma soprattutto come un segnale concreto di collaborazione tra professionisti e istituti di credito, nell’interesse dello sviluppo economico del territorio.