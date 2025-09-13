Regalbuto celebra Riccardo Lombardi: nasce una Fondazione a lui dedicata

PUBBLICITÀ

Il 18 e 19 settembre prossimi, Regalbuto si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Riccardo Lombardi, ingegnere e politico che ha segnato profondamente la storia del socialismo italiano.

Nel 41° anniversario della sua scomparsa, la città natia ospiterà un’importante celebrazione che culminerà con la costituzione del comitato promotore della Fondazione Riccardo Lombardi. L’evento, patrocinato dal Comune di Regalbuto, si svolgerà presso il Cinema Urania di Piazza Vittorio Veneto, messo gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza che la città attribuisce alla memoria del suo celebre concittadino.

La manifestazione prenderà il via giovedì 18 settembre alle ore 10:00 con la prima sessione di lavori, che proseguirà fino alle 13:30. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, si aprirà il dibattito sulla costituzione della Fondazione Riccardo Lombardi e un momento di confronto aperto a tutti coloro che intendono formarsi, esercitare il loro diritto di cittadinanza attiva e rendersi protagonisti nella politica e nelle istituzioni del Paese. Il culmine della celebrazione è previsto per venerdì 19 settembre, quando dalle 10:00 alle 12:30 verrà ufficialmente costituito il Comitato promotore della Fondazione, che dovrebbe vedere la luce nell’inverno 2025/2026.

Riccardo Lombardi (1901-1984) rappresenta una figura politica di spicco del ‘900 italiano. Nato a Regalbuto il 16 agosto 1901, la sua parabola esistenziale si intreccia con momenti cruciali della storia: dalla lotta al fascismo alla resistenza, dalla ricostruzione democratica del dopoguerra alle battaglie per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ingegnere di formazione, giornalista per passione, politico per vocazione, Lombardi ha attraversato diverse stagioni politiche mantenendo sempre salda la propria coerenza ideologica. Inizialmente militante del Partito Popolare Italiano, aderì successivamente al movimento antifascista “Giustizia e Libertà”, partecipando attivamente alla Resistenza come partigiano.

Tra i fondatori e principali animatori del Partito d’Azione, Lombardi ne determinò lo scioglimento nel dopoguerra, confluendo con la sua corrente nel Partito Socialista Italiano. Una scelta che si rivelò determinante per il futuro del socialismo italiano e che lo annovera tra i padri fondatori del partito. La sua carriera politica fu costellata di incarichi di prestigio: eletto all’Assemblea Costituente, fu deputato ininterrottamente dal 1948 al 1983 e diresse per due mandati l’Avanti!, l’organo ufficiale del PSI. Fu prefetto di Milano nel cruciale periodo post-liberazione, assumendo un ruolo chiave nella transizione democratica del Paese.

Lombardi incarnò un socialismo riformista e democratico, promotore del distacco delle sinistre dalla sfera d’influenza sovietica, diventò il leader riconosciuto della corrente moderata che prese il suo nome “Sinistra Lombardiana” raccogliendo i vecchi socialisti rivoluzionari e antisovietici.

L’iniziativa di Regalbuto non rappresenta solo un momento commemorativo, ma ambisce a trasformarsi in un laboratorio permanente di formazione politica e civile. La futura Fondazione Riccardo Lombardi, infatti, si propone di essere un luogo di dialogo politico, offrendo strumenti e spazi di confronto per tutti coloro che intendono impegnarsi attivamente nella vita democratica del nostro paese.

Come scrisse una sua biografa, Miriam Mafai, Lombardi resta “una delle figure più originali e significative della storia del movimento socialista italiano”. Un’eredità che Regalbuto intende custodire e valorizzare, trasformando la memoria del passato in energia per il futuro democratico.

