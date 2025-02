Regalbuto: apertura sportello CUP al Poliambulatorio

PUBBLICITÀ

Grazie alle nuove acquisizioni ed alla recente riorganizzazione del personale amministrativo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna dispone l’apertura di un nuovo sportello C.U.P. presso il Poliambulatorio di Regalbuto a partire da giorno 11 febbraio 2025.

Questa iniziativa, che si inserisce nell’ambito di un piano programmatico di miglioramento dei servizi sanitari territoriali, rappresenta una ulteriore possibilità di accesso per l’utenza. Lo sportello sarà attivo nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30. Naturalmente rimane invariata, per tutti, la possibilità di utilizzare i consueti canali di prenotazione: attraverso il servizio CUP online disponibile nel sito www.aspenna.it o telefonando al call-center attraverso i numeri: 0935-520810 e 800679977.

L’obiettivo della Direzione Strategica dell’ASP di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, è quello di offrire quanto più possibile un servizio di prossimità ai cittadini distribuiti in tutto il territorio senza chiedere fastidiosi spostamenti.

Presso il nuovo sportello non solo sarà possibile effettuare tutte le prenotazioni di prestazioni sanitarie ma si potrà anche pagare il ticket attraverso il servizio POS. Non va peraltro trascurato che chiunque ne abbia necessità potrà interagire di persona con un operatore esperto disponibile alla risoluzione di eventuali problematiche inerenti alle prenotazioni.

Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Dr. Emanuele Cassarà ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di poter offrire ai nostri pazienti un nuovo servizio per le prenotazioni. Questa iniziativa fa parte dell’impegno concreto che stiamo attuando per affrontare in modo pragmatico il miglioramento dell’offerta sanitaria per tutta la comunità servita dall’ASP di Enna”.