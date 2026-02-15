Referendum sulla giustizia, le ragioni del Sì e del No in due incontri a Piazza Armerina e Enna

PUBBLICITÀ

Due appuntamenti ravvicinati per un confronto pubblico sul tema del referendum sulla riforma della giustizia, nell’ambito della Scuola di Formazione Politica del Centro Studi MED.Mez. “Napoleone Colajanni” e promossi dall’Associazione Siciliana della Stampa: uno a Piazza Armerina e uno a Enna.

Le iniziative puntano a offrire ai cittadini un quadro chiaro e plurale, mettendo a confronto le ragioni del “Sì” e quelle del “No” e favorendo un dibattito informato.

A Piazza Armerina, l’incontro dal titolo “SÌ/NO – Un confronto sulla riforma della giustizia” si svolgerà lunedì 23 febbraio alle ore 17:30 presso il Circolo della Cultura di Piazza Garibaldi, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Aprirà i lavori con i saluti Filippo Gammuzza, presidente del Circolo della Cultura di Piazza Armerina; seguirà l’introduzione di Tiziana Dee Arena (Direzione Centro Studi MED.Mez.). Le relazioni saranno affidate a Roberto Valenti (Presidente Sezione TAR Sicilia – Palermo) e Sinuhe Curcuraci (Presidente Camera Penale di Enna “Avv. Francesco Tavella”). Modera Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.

A Enna, il secondo appuntamento dal titolo “Referendum sulla riforma della giustizia – Le ragioni del Sì e quelle del No” è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 17:30 presso Formazione S.P., in via Libertà 81. Introduce Valentina Rizzo (Direzione Centro Studi MED.Mez.); discutono Roberto Valenti (Presidente Sezione TAR Sicilia – Palermo) e Giuliana Conte (Segretaria Camera Penale di Enna “Avv. Francesco Tavella”). Anche in questo caso modera Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.