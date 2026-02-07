Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia avvia la campagna per il SÌ: primo incontro a Nicosia

PUBBLICITÀ

La federazione provinciale di Fratelli d’Italia ha annunciato l’avvio della campagna referendaria a sostegno del SÌ, accompagnata da un calendario di incontri che interesserà diversi comuni del territorio provinciale.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 13 febbraio a Nicosia, dove prenderà avvio una serie di iniziative dedicate all’illustrazione dei contenuti della riforma del sistema giudiziario oggetto del referendum. L’incontro si terrà alle ore 18, presso l’ex Teatro Comunale, in piazza Marconi.

Secondo quanto comunicato dal partito, gli incontri avranno lo scopo di approfondire le motivazioni a sostegno del SÌ e di illustrare i quesiti referendari, con particolare attenzione alle possibili ricadute della riforma sul funzionamento della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

All’iniziativa di Nicosia sono previsti i saluti del presidente del circolo di Nicosia di Fratelli d’Italia Emilio Ridolfo e del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Enna Nino Cammarata.

Interverranno il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Eliana Longi e l’onorevole Ruggero Razza.

Alle iniziative è prevista la partecipazione di esponenti politici e di giuristi, chiamati a fornire un contributo informativo sui temi al centro della consultazione referendaria e sugli effetti che la riforma potrebbe avere sull’organizzazione e sull’efficienza del sistema giudiziario.

“Vogliamo riportare il tema della giustizia al centro del dibattito pubblico,” si legge nella nota della federazione provinciale. “Attraverso il confronto tra esperti del diritto e rappresentanti delle istituzioni, offriremo ai cittadini gli strumenti necessari per scegliere con consapevolezza il prossimo 22 e 23 marzo 2026.”