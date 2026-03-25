Referendum, Rete degli Studenti e Giovani Democratici: “Decisivo il ruolo dei giovani”

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Dopo l’esito del referendum costituzionale, arriva anche la presa di posizione di Andrea Greco, componente dell’Esecutivo nazionale della Rete degli Studenti e senatore accademico dell’Università di Catania, Marta Crisafulli, coordinatrice provinciale RdS – Federazione degli Studenti, e Fabio Di Natale, segretario comunale dei Giovani Democratici.

“Risulta evidente il ruolo determinante e decisivo dei giovani per la vittoria del NO al Referedum Costituzionale. Le nuove generazioni di questo Paese sanno da che parte stare: oltre il 60% degli under 35 hanno votato NO. Una generazione raccontata come distante, disinteressata alla politica, ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza, scendendo in campo e decidendo di contare”, si legge nella dichiarazione.

Nel testo viene inoltre richiamato il lavoro svolto durante la campagna referendaria: “Dopo un’intensa campagna referendaria fatta di mobilitazioni, confronto e dibattito, la sinergia tra le forze giovanili, studentesche e di partito, i sindacati e la società civile ha prodotto un risultato straordinario, concludendo la campagna referendaria per il NO con grande partecipazione all’iniziativa organizzata dalla Rete degli Studenti Medi – Federazione degli Studenti, CGIL FILLEA e Giovani Democratici di Enna, che ha visto, oltre alla presenza di studentesse e studenti delle scuole superiori del territorio, l’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che dei simpatizzanti del comitato per il NO”.

Infine, i firmatari rivolgono un ringraziamento ai giovani che hanno sostenuto la campagna: “Non possiamo che ringraziare tutti i giovani che hanno creduto in questa battaglia, sostenendoci ogni giorno nelle scuole, nelle piazze ed in tutti i momenti di confronto: i giovani hanno fatto la differenza, ancora una volta, e ne andiamo fieri: i giovani ennesi ed italiani hanno votato convinti e decisi NO”.