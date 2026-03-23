Referendum, in provincia di Enna il No si attesta al 62,5%

PUBBLICITÀ

In provincia di Enna il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare si è chiuso con la netta affermazione del No. Su 225 sezioni su 225, i voti contrari sono stati 37.117, pari al 62,50%, mentre i Sì si sono fermati a 22.274, pari al 37,50%.

L’affluenza complessiva si è attestata al 47,44%: su 126.329 elettori, hanno votato in 59.936. Le schede nulle sono state 407, le bianche 138, mentre non si registrano schede contestate.

Per quanto riguarda l’affluenza nei singoli Comuni della provincia, il dato più alto si registra nel capoluogo, Enna, con il 55,79%, seguito da Centuripe con il 52,57% e Troina con il 49,77%. Tra i dati più bassi, invece, Aidone si ferma al 39,20% e Barrafranca al 40,54%.