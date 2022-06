Referendum: in provincia di Enna affluenza del 15,7%

L’affluenza alle urne nei venti comuni della provincia di Enna relativa ai referendum è stata del 15,70% per la scheda 1, 2, 4 e 5, del 15,71% per la scheda 3. L’affluenza più alta si è registrata nei comuni al voto anche per le elezioni amministrative, ovvero Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Villarosa.

In tutti e cinque i quesiti ad avere avute più preferenze in provincia di Enna è stato il SI, in particolare: al primo quesito sull’incandidabilità dopo condanna SI 55,35% NO 44,65%, al secondo sulla limitazione misure cautelari SI 57,61% NO 42,39%, al terzo sulla separazione funzioni dei magistrati SI 72,89% NO 27,11%, al quarto quesito sui membri laici consigli giudiziari SI 70,84% NO 29,16%, al quinto quesito sulle elezioni componenti togati CSM SI 71,66% NO 28,34%.

A livello nazionale non è stato raggiunto il quorum in quanto il dato dei votanti si è attestato poco superiore al 20,9% e quindi i risultati dei quesiti referendari non sono validi.