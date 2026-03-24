Referendum, i Giovani Democratici di Enna: “La destra non è affatto imbattibile”

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Dopo l’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, intervengono anche i Giovani Democratici della Federazione di Enna, che in una nota commentano il risultato del voto.

“Il risultato del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo parla chiaro: la destra non è affatto imbattibile”, si legge nella dichiarazione firmata da Carmelo Barbera, segretario dei Giovani Democratici della Federazione di Enna, e Matteo Russo, presidente di Direzione dei Giovani Democratici della Federazione di Enna.

Nel testo viene rivendicato il contributo dato alla campagna referendaria: “Noi Giovani Democratici abbiamo dato il nostro contributo per la campagna referendaria, dal volantinaggio all’affissione di manifesti, passando per il confronto diretto con i nostri coetanei, con l’obbiettivo di far capire quanto fosse importante recarsi alle urne con la piena consapevolezza. Un lavoro collettivo che, assieme all’impegno di tutto il campo progressista in Italia, ha portato alla vittoria del NO”.

La nota si sofferma poi sul dato provinciale: “Nella nostra provincia in particolare si è ottenuto un grandioso risultato: il NO vince con il 62,5%, con Enna che si afferma uno tra i capoluoghi di provincia in cui il NO ha raggiunto tra le percentuali più alte d’Italia. Un NO netto, che lascia ben sperare per l’avvenire democratico di questo paese”.

Nel comunicato viene però richiamata anche l’attenzione sul tema del voto dei fuorisede: “Nonostante questo, nonostante la vittoria, non va dimenticato che anche a questa tornata elettorale, ancora una volta, i milioni di studenti e lavoratori fuorisede non hanno potuto votare, se non come rappresentanti di lista, spesso con grandi difficoltà. Non possiamo più fare a meno di una legge che permetta il voto a studenti e lavoratori che vivono lontani dalla propria residenza”.

Infine, i Giovani Democratici guardano alle prossime sfide politiche: “Ora lo sguardo è rivolto alle prossime sfide. Noi continueremo a impegnarci, con serietà e responsabilità, per costruire un’alternativa credibile e radicata nei territori”.