Referendum dell’8 e 9 giugno: la Democrazia Cristiana lascia libertà di voto ai cittadini

In vista dei cinque referendum abrogativi previsti per l’8 e 9 giugno, la Democrazia Cristiana ribadisce con chiarezza la propria posizione: nessuna indicazione di voto vincolante per gli elettori, nel pieno rispetto del principio del libero arbitrio e della coscienza individuale. La scelta se votare sì o no ai quesiti referendari è lasciata totalmente alla responsabilità personale di ogni cittadino. Lo dichiarano in una nota congiunta Emilio Cugliari, Presidente nazionale della DC, e Ignazio Tullo, Capo Dipartimento per il Sud e le Isole: «La Democrazia Cristiana, coerentemente con i suoi valori fondanti, non impone alcuna linea precostituita sul voto referendario. Invitiamo invece tutti i cittadini e i nostri simpatizzanti a informarsi, riflettere e decidere con consapevolezza. La democrazia è partecipazione, ma anche libertà di coscienza.»

Nel frattempo, i vertici del partito colgono l’occasione per annunciare che in autunno si terrà a Roma il secondo convegno nazionale dedicato all’Italia del Sud e alle Isole. L’iniziativa, fortemente voluta dal Dipartimento per il Sud, coinvolgerà rappresentanti di tutti i partiti e movimenti politici che vorranno partecipare al confronto.

«Sarà un’occasione di dialogo costruttivo, per affrontare insieme le grandi sfide dei nostri territori meridionali e insulari – spiega Tullo –. Inviteremo tutte le forze politiche disponibili al confronto: vogliamo dare voce ai cittadini, valorizzare competenze ed esperienze, e contribuire alla definizione di politiche concrete per il rilancio del Sud».