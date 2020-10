Reddito di cittadinanza: i numeri in provincia di Enna

È passato più di un anno dall’introduzione del reddito di cittadinanza e la politica nazionale inizia a tracciarne un primo bilancio.

Come risaputo, si tratta di una misura di supporto economico per i nuclei familiari che soddisfano requisiti patrimoniali, di reddito e di residenza. Il costo annuo della misura ammonta a circa 8 miliardi di euro. Ad oggi ne hanno accesso circa 1,19 milioni di nuclei familiari per un totale di quasi 3 milioni di persone. Si tratta di una platea iniquamente distribuita sul territorio dato che più della metà dei beneficiari si trova in tre regioni: Campania (25%), Sicilia (20%) e Puglia (10%).

Ed Enna?

Nella nostra provincia i nuclei familiari che ricevono il sussidio sono 6.200 per un totale di 13.428 persone. Il totale domande finora presentate ammonta invece a 8.598. Oltre ai già citati 6.200 sussidi erogati, la restante parte delle domande risulta decaduta (618), in lavorazione (272) o respinta (1.508).

Sono numeri che devono essere confrontati in rapporto alla popolazione.

In Italia il 5,2% della popolazione riceve il reddito di cittadinanza. In Sicilia la percentuale cresce al 12%. È però un dato che non tiene conto delle disparità provinciali. Infatti si registrano punte del 15,6% nella provincia di Palermo e 13,5% nel catanese. Le provincie con la percentuale più bassa sono invece Ragusa (7%) e Enna (8,3%).

L’ammontare dell’assegno erogato è proporzionato al numero dei componenti del nucleo. In Italia l’assegno medio del reddito di cittadinanza per nucleo familiare è 525 euro, in Sicilia vale 575 euro. Nella provincia di Enna l’importo scende a 522 euro: è la cifra più bassa tra le provincie siciliane e sensibilmente inferiore a quanto erogato mediamente nel palermitano (625 euro).

C’è poi la parte attiva della misura, ovvero l’obbligo da parte del destinatario del reddito di cercare attivamente un lavoro. È il lato che coinvolge i cosiddetti navigator. Nella provincia di Enna ne sono stati assunti 13 a fronte dei 429 in Sicilia e 2980 in tutta Italia. Ma il giudizio sul loro operato non può che essere sospeso visti i ritardi nell’assunzione, il periodo di formazione e, soprattutto, l’irrompere della pandemia. I decreti “Cura Italia” e “Rilancio” hanno infatti sospeso per quattro mesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.

Paolo Rizzo