Recruiting Day WeBuild per neodiplomati in Sicilia

Nell’ambito del protocollo d’intesa del programma “Cantiere Lavoro Italia”, siglato tra la Regione Siciliana e la multinazionale WeBuild, si svolgeranno, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, due giornate dedicate al Recruiting Day per giovani neodiplomati di istituti tecnici e professionali. Questi eventi si terranno il 3 ottobre a Palermo e il 10 ottobre a Catania, con l’obiettivo di individuare e formare nuove risorse da inserire all’interno dei progetti infrastrutturali chiave per il Paese.

WeBuild, uno dei maggiori player globali nel settore delle grandi infrastrutture, è fortemente impegnata in Sicilia nella realizzazione di opere innovative e sostenibili, tra cui le linee ferroviarie Messina-Catania e Catania-Palermo. Questi progetti non solo rappresentano uno stimolo fondamentale per la ripresa economica del territorio, ma offrono anche opportunità di lavoro qualificato per i giovani.

Particolare attenzione è rivolta ai neodiplomati di istituti tecnici e professionali. Grazie alla loro formazione, perfettamente in linea con la recente riforma tecnico-professionale del modello 4+2, questi studenti stanno trovando sempre più opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Le discipline tecniche maggiormente ricercate da WeBuild e dalle aziende partner riguardano i seguenti indirizzi: Istituto tecnico – Costruzioni, ambiente e territorio (ex geometra e geotecnica); Istituto tecnico – Elettronica ed elettrotecnica; Istituto tecnico – Meccanica, meccatronica ed energia; Istituto professionale – Manutenzione e assistenza tecnica; Istituto professionale – Gestione delle acque e risanamento ambientale.

I neodiplomati interessati avranno la possibilità di candidarsi attraverso le piattaforme di selezione del personale Adecco e Randstad. Le candidature alle posizioni lavorative devono essere effettuate cliccando su uno dei seguenti link.

Per iscriversi all’evento del 3 ottobre a Palermo registrarsi a uno dei seguenti link: Link Randstad https://rb.gy/rew4ex Link Adecco https://go0.it/89e57

Per iscriversi all’evento del 10 ottobre a Catania registrarsi a uno dei seguenti link: Link Randstad https://rb.gy/dpq8jg Link Adecco https://go0.it/g6yrL

In seguito alla registrazione i candidati saranno ricontattati telefonicamente e/o tramite mail dal personale incaricato da WeBuild per dare conferma della presenza ad una delle giornate di recruiting.

“Negli ultimi anni – dichiara il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Caltanissetta ed Enna Filippo Ciancio – le scuole tecniche e professionali dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna si sono affermate come punti di riferimento per il mondo del lavoro locale. Numerose aziende di rilevanza nazionale hanno iniziato a collaborare con questi istituti, favorendo processi di assunzione che mirano a inserire i giovani nel mercato del lavoro. Questo fenomeno riflette l’importanza crescente delle scuole tecniche e professionali come volano per l’economia del territorio, grazie alla formazione specifica e mirata che risponde alle esigenze del tessuto produttivo locale”.

Tra le più importanti in provincia di Enna l’IIS Lincoln di Enna, con assunzioni presso l’azienda Edil Top, e l’ISS Majorana-Cascino di Piazza Armerina con assunzioni in Enel, aziende locali del settore ed enti pubblici.