Recovery, Giarrizzo (M5S): “Votato impegno a destinare più del 34% dei fondi al Sud”

“La commissione Attività produttive alla Camera ha approvato, contestualmente al parere sul Recovery Plan italiano, un’osservazione che propone di superare in maniera significativa la quota del 34% di investimenti nel Mezzogiorno, una condizione indispensabile per superare il gap con le altre aree del Paese e partire dal Mezzogiorno per il rilancio dell’economia nazionale. Un’altra osservazione chiede di attuare un programma organico straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale altamente qualificato, sempre nel Meridione, per avere la garanzia di utilizzare al meglio i fondi in arrivo”. Lo afferma il vicepresidente della Commissione Attività produttive Andrea Giarrizzo, deputato del Movimento 5 Stelle.

“Un grande lavoro di squadra – precisa Giarrizzo – quello che abbiamo portato avanti con gli altri componenti della commissione. E abbiamo dato voce anche alle istanze avanzate da oltre 300 sindaci riuniti nella rete del Recovery Sud”.