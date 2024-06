Realtà aumentata e virtuale: webinar formativo gratuito promosso dalla Camera di Commercio Palermo Enna

PUBBLICITÀ

“Le aziende verso la ‘quarta dimensione’: come realtà aumentata e virtuale impatteranno su spazi, processi e persone” è il titolo del webinar gratuito, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, che si svolgerà mercoledì alle 10.

Durante l’incontro verrà illustrato come la realtà aumentata e virtuale influiranno su spazi, processi e persone e come il recente trend del Metaverso contribuisce a trainare ulteriormente la realtà virtuale come dimensione di accesso a un nuovo mondo, ricco di opportunità.

Verranno analizzati i rischi e le opportunità e come e quando integrare queste tecnologie in azienda, attraverso una panoramica introduttiva ma esaustiva sulla quarta dimensione digitale.

“Il webinar è uno strumento per comprendere, direttamente da un professionista del settore, come utilizzare la realtà aumentata e virtuale all’interno delle imprese e ha l’obiettivo di prepararle, affinché siano messe in condizione di gestire velocemente l’immersività, che potrebbe diventare una tra le principali richieste in ambito di trasformazione digitale”, spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“La realtà aumentata è una tecnologia di fondamentale importanza, il cui utilizzo si sta diffondendo in tutti i settori produttivi per migliorare processi e attività di business – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna -. Inoltre, questa tecnologia permette di proiettare elementi visivi sul mondo reale. Si tratta di elementi interattivi, attraverso cui le aziende sono in grado di offrire esperienze che incoraggiano gli utenti a interagire con il loro marchio”.

Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona. Interverrà come relatore del webinar Antonio Laudazi, consulente strategico, innovation & project manager, imprenditore digitale e formatore sulle nuove tecnologie. Il webinar sarà moderato da Antonella Petrancosta, digital promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1C_lezrCxd9NMBvtECqv_goW8AEjPNUtlvkC5q-fNYdY/edit

Soltanto chi si registra avrà la possibilità di ricevere il giorno dell’incontro il link del webinar mediante piattaforma Zoom.