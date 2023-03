Ragazza disabile non ammessa alle lezioni online ad Enna, Faraone: “Tutto questo è inconcepibile”

“Chiara Cumella, 23 anni e 13 malattie rare, è costretta a vivere su una sedia a rotelle ed è attaccata ad un sondino naso-gastrico, iscritta al quinto anno di Medicina alla facoltà Dunarea de Jos, Istituto di Istruzione Superiore della Romania, con sede anche ad Enna, si vede negato il diritto di accesso alle lezioni online, impossibilitata a frequentare quelle in presenza”. Lo denuncia alla Camera il deputato di Azione-Italia Viva Davide Faraone.

PUBBLICITÀ

“E’ incredibile che in Italia – ha dichiarato il deputato – ci sia una zona franca e sia impossibile far valere i diritti di una persona con disabilità che vuole studiare, si sta mettendo una studentessa nelle condizioni di decidere se studiare o curarsi. Questo è incivile soprattutto in quanto il tribunale ha già deciso, con sentenza, che l’università deve consentire la frequentazione online. Tutto questo è inconcepibile”.