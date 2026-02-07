Raccolta differenziata: Villarosa premiata tra i Comuni Ricicloni

PUBBLICITÀ

Villarosa si conferma un comune riciclone. Venerdì, a Palermo, è stato premiato nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni 2025 Sicilia” di Legambiente, per gli eccellenti risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che oggi si attesta intorno all’82%.

PUBBLICITÀ

A ritirare il premio è stato l’Assessore Michelangelo Taravella.

“Un traguardo importante – sottolinea Taravella – che è il frutto dell’impegno quotidiano di una comunità intera. Ringraziamo sinceramente tutti i cittadini per il senso civico dimostrato e la Società Progitec, unitamente ai suoi dipendenti, per il lavoro costante e fondamentale che svolgono ogni giorno. Continuiamo su questa strada, uniti con responsabilità e attenzione all’ambiente, perché una Villarosa più pulita e sostenibile è un bene per tutti”.

Soddisfatto il sindaco Franco Costanza, che ha rimarcato il grande risultato e l’impegno nel promuovere politiche virtuose.

“Questa Amministrazione ha fin da subito messo in pratica diverse azioni di sensibilizzazione e prevenzione – dice Costanza – coinvolgendo la scuola, le associazioni e la società tutta. I cittadini hanno ripagato le aspettative. Con loro, tutti i giorni, sosteniamo la battaglia in difesa dell’ambiente”.

Giacomo Lisacchi