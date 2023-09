Raccolta differenziata dei rifiuti a Enna, Dipietro: “Inizia una nuova fase”

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha aperto i lavori del convegno organizzato dalla società Eco Enna Servizi sul tema della gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, soprattutto in termini di riuso.

“Il tema dei rifiuti – ha detto nel corso del suo intervento – mostra tutte le potenzialità della città di Enna e i risultati che possono essere ottenuti quando le diverse realtà, sociali, aziendali, tecniche e politiche fanno squadra per il bene comune”.

“Siamo ormai alla conclusione del primo step per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani nel comune di Enna – ha poi argomentato il primo cittadino – da quando, nel luglio del 2017, con l’avvio della società EcoEnnaServizi, è stata avviata una radicale modifica del sistema di raccolta e di coinvolgimento degli utenti nei processi di differenziazione dei rifiuti. Una scommessa vinta grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini ennesi, che hanno dimostrato il loro senso civico essendo coinvolti in prima persona nella differenziazione dei rifiuti, ma anche grazie alla partecipata del Comune di Enna, EcoEnnaServizi, e all’impegno degli uffici comunali. Tutto ciò è stato possibile senza aumentare le tariffe, oggi ben al di sotto della media nazionale per i capoluoghi di provincia e la più bassa di Sicilia insieme a Caltanissetta, negli ultimi due anni nella Regione Siciliana”.

Il sindaco Dipietro ha, quindi, avviato una riflessione sul futuro della gestione dei rifiuti nella città di Enna evidenziando come sia necessario individuare “un anello di raccordo fra il primo step dove l’obiettivo principale è stato quello di costruire un modello organizzativo per la raccolta differenziata dei rifiuti, e la seconda fase conseguente all’approvazione del nuovo piano di intervento in cui si pone l’accento anzitutto sulla riduzione della produzione dei rifiuti e poi sul riuso e la riparazione degli oggetti preventivamente al riciclo”.

Un tema, quello del riciclo dei rifiuti, sul quale EcoEnnaServizi ha voluto avviare un confronto pubblico, ponendosi già un primo obiettivo concreto di incentivazione, attraverso la distribuzione di compostiere, della pratica del compostaggio domestico alle utenze che potranno produrre compost dall’organico direttamente nel proprio giardino.

“Un appuntamento di studio – ha poi concluso il sindaco Dipietro – che segna un ulteriore, importante, passo in avanti nei rapporti tra Comune di Enna e Università Kore, che si arricchisce sempre di più di nuovi contenuti come lo studio sul vermicompostaggio effettuato dalla società EcoEnnaServizi e dalla facoltà di Ingegneria e Architettura della Kore di Enna. Al di là dello studio, cui plaudo, ritengo opportuno che le diverse risorse della città di Enna facciano squadra per il bene comune dei cittadini, e questo può essere il vero motore di sviluppo sostenibile per il futuro di Enna”.