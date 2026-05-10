Questione idrica, il Comitato Senz’Acqua Enna chiede un confronto pubblico ai candidati sindaco

Il Comitato Senz’Acqua Enna chiede l’apertura di un confronto pubblico con i candidati alla carica di sindaco sulla questione idrica.
La richiesta arriva a seguito di un’attenta analisi dei tre programmi elettorali presentati dai candidati alla carica di Sindaco. Il Comitato ritiene “non più procrastinabile l’apertura di un confronto pubblico, trasparente e diretto con la cittadinanza ennese”.
Al centro dell’iniziativa la questione idrica, definita di “rilevanza primaria” perché “incide quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini e sul futuro del territorio”.
Per questo il Comitato chiede “con fermezza che i candidati espongano pubblicamente, in modo chiaro e circostanziato, le soluzioni che intendono adottare per affrontare e risolvere le criticità esistenti”.
A tal fine, il Comitato annuncia che provvederà a trasmettere formale invito ai candidati, auspicando “una piena adesione e un’assunzione di responsabilità da parte di tutti”.
Secondo il Comitato, è “imprescindibile che, così come già avvenuto in altri contesti di confronto con diverse categorie, venga garantito anche alla cittadinanza e al Comitato uno spazio adeguato di interlocuzione su un tema così essenziale”.
Il Comitato Senz’Acqua Enna confida infine “in una risposta tempestiva e nella disponibilità dei candidati a partecipare a questo momento di confronto pubblico”, ritenuto “fondamentale per assicurare trasparenza, chiarezza e rispetto nei confronti della comunità”.