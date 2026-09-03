“Questa sera guido io”, controlli della Polizia Stradale sulle strade dell’Ennese

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Sono stati svolti servizi di controllo del territorio e di prevenzione sulle strade della provincia ennese, volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a promuovere la cultura della guida responsabile.

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Nell’ambito della campagna nazionale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia per promuovere la cultura della sicurezza stradale, la Polizia Stradale di Enna ha intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali e nelle zone di maggiore aggregazione.

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L’attività è stata finalizzata a prevenire le condotte di guida pericolose e a sensibilizzare i conducenti, in particolare i più giovani, sui rischi legati all’assunzione di alcol e droghe, evidenziando l’importanza fondamentale della prevenzione per la salvaguardia della vita umana, con l’obiettivo di assicurare strade più sicure per tutti i cittadini e arginare comportamenti di guida imprudenti.

Nell’ambito dell’iniziativa sono stati inoltre proiettati alcuni video illustrativi della campagna nel noto locale Bar M4 del capoluogo, frequentato dai giovani.