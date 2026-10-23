Quarto Policlinico a Enna, la Regione precisa: «La norma non è coerente con la rete ospedaliera»
Con riferimento all’approvazione in sede di manovra finanziaria della norma su proposta parlamentare che stanzia un milione di euro in favore dell’Asp di Enna per la progettazione del quarto Policlinico universitario di Enna, presso l’ Umberto I, l’assessorato regionale della Salute precisa: “La norma di iniziativa parlamentare richiede, per la sua attuazione, necessarie ed obbligatorie interlocuzioni istituzionali con i ministeri dell’Università e della ricerca, della Salute, e per le refluenze di natura finanziaria, anche con il ministero dell’Economia”.
“La norma – prosegue l’assessorato regionale – influisce sulla classificazione del Presidio ospedaliero di Enna e non è coerente con la rete ospedaliera, in atto al vaglio dei ministeri affiancanti”.