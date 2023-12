Qualità della vita: Enna sale di 10 posizioni

PUBBLICITÀ

Enna fa un balzo in avanti di 10 posizioni e sale al 90esimo posto su 107 province italiane, l’unico capoluogo della Sicilia a risalire la classifica annuale del Sole 24 ore sulla qualità della vita. Enna raccoglie tra gli indicatori 448,5 punti.

La prima città nell’isola è Ragusa che occupa la 86esima posizione, la stessa dello scorso anno, con 457 punti. Anche Messina non cambia sempre all’89esimo posto con 451,2 punti. Tutte le altre città siciliane si trovano in fondo alla lista e perdono posizioni.

“Il balzo in avanti della nostra città nell’annuale classifica sulla vivibilità dei capoluoghi italiani – ha dichiarato il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – è l’ulteriore conferma della bontà del percorso virtuoso messo in campo in questi anni dalla mia amministrazione. Un percorso in cui la capacità progettuale unita ad una chiara visione del futuro della città daranno sicuramente ottimi frutti in termini di crescita economica, culturale e di qualità della vita”.