Qualità della vita 2026, Enna scende al 100° posto: la Cisl chiede interventi su sanità, infrastrutture e spopolamento

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

I dati della 28ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita, elaborata da ItaliaOggi e Ital Communications, confermano le profonde disuguaglianze territoriali e le difficoltà strutturali delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, ancora una volta nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale.

PUBBLICITÀ

“I risultati del 2026 – dichiara Carmela Petralia, segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna – ci restituiscono un quadro che non può lasciarci indifferenti. I nostri territori continuano a scontare ritardi sul fronte dell’occupazione, delle infrastrutture, della formazione e dei servizi essenziali. Accanto a questi elementi emergono segnali positivi, soprattutto nella sicurezza, che dimostrano come le nostre comunità possiedano risorse e potenzialità importanti. Il problema è riuscire a trasformarle in sviluppo e opportunità concrete”.

Agrigento, stabile al 103° posto, registra un significativo miglioramento nella sicurezza, passando dal 72° al 19° posto nazionale, ma resta ultima in Italia nella dimensione Affari e lavoro, con una disoccupazione femminile del 28,2% e il 104° posto per Reddito e ricchezza.

“Una condizione che impone interventi urgenti per l’occupazione giovanile e femminile, il sostegno alle imprese, il potenziamento delle infrastrutture e la valorizzazione delle potenzialità turistiche, agricole e produttive del territorio” dice Petralia.

Caltanissetta risale dal 107° al 104° posto, lasciando l’ultima posizione nazionale. Positivi i risultati nella sanità, al 22° posto, nella sicurezza, che guadagna 40 posizioni, e nel settore Affari e lavoro, che passa dal 102° al 93° posto. Restano tuttavia pesanti le criticità nell’istruzione e nella formazione, con il 106° posto nazionale.

“Il miglioramento – aggiunge Petralia – rappresenta un segnale incoraggiante, ma occorre rafforzare il collegamento tra formazione e lavoro, sostenere la riqualificazione industriale e accompagnare la riconversione produttiva dell’area nissena e gelese, salvaguardando l’occupazione e creando nuove prospettive di sviluppo”.

Enna arretra dal 96° al 100° posto, pur conquistando il secondo posto nazionale nella sicurezza. Preoccupano invece il 101° posto nella sanità, il peggioramento degli indicatori demografici e l’ultimo posto nazionale nella dimensione Turismo, intrattenimento e cultura.

“La sicurezza – prosegue la segretaria generale – rappresenta un valore importante, ma non può compensare le difficoltà di accesso alle cure, l’isolamento infrastrutturale e la progressiva perdita di popolazione. Occorre rafforzare la sanità territoriale, migliorare i collegamenti e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico dell’Ennese, trasformandolo in un’opportunità di crescita e occupazione”.

Per la CISL, le criticità delle tre province richiedono una risposta coordinata e un impegno condiviso capace di superare interventi frammentati e affrontare concretamente i problemi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, mettendo al centro il lavoro dignitoso, la qualità dei servizi pubblici, la tutela della salute, la formazione e il sostegno al sistema produttivo. In questa direzione, il sindacato, già da tempo, propone l’avvio di un Patto territoriale per il lavoro, i servizi e lo sviluppo, coinvolgendo gli enti locali, istituzioni, università e parti sociali.

“Vogliamo contribuire, insieme alle nostre Federazioni e a tutti i soggetti istituzionali e sociali, alla costruzione di un percorso di sviluppo che valorizzi le specificità delle tre province, capace di generare lavoro, garantire diritti e creare opportunità – conclude Petralia -. Il diritto alla salute, alla formazione e a un futuro dignitoso non può dipendere dal territorio in cui si vive. La vera sfida è fare in modo che i nostri giovani possano scegliere di restare, e non essere costretti ad andare via. È su questo che si misura la qualità della vita e la capacità delle istituzioni di costruire il futuro delle nostre province”.